Утренняя атака рф на Киев: уже 10 пострадавших, один погибший

В Киеве в результате утренней атаки рф погиб один человек, еще десять человек пострадали, сообщили в КГВА в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в столице в результате утренней атаки - один человек погиб и десять пострадавших, из них шестеро госпитализированы