Утренняя атака рф на Киев: уже 10 пострадавших, один погибший
Киев • УНН
В Киеве в результате утренней атаки погиб один человек. Еще десять человек пострадали, шестеро из них были госпитализированы.
В Киеве в результате утренней атаки рф погиб один человек, еще десять человек пострадали, сообщили в КГВА в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
По состоянию на сейчас в столице в результате утренней атаки - один человек погиб и десять пострадавших, из них шестеро госпитализированы
Удар рф по Киеву: в Голосеевском районе уже 7 пострадавших - КГВА20 дек. 2024, 08:09 • 9168 просмотров