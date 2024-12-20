Удар рф по Киеву: в Голосеевском районе уже 7 пострадавших - КГВА
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева в результате ракетной атаки пострадали 7 человек. Обломки ракет повредили здания и вызвали пожары в трех районах столицы.
В Киеве по состоянию на 10 утра известно о семи пострадавших в Голосеевском районе из-за ракетной атаки рф, сообщает КГВА, передает УНН.
«По состоянию на сейчас в Голосеевском районе уже семь пострадавших», - говорится в сообщении КГВА.
Также в КГВА сообщили, что в Печерском районе, вероятно в результате падения обломков произошло возгорание в гараже. Информация уточняется.
В Днепровском районе - без негативных последствий.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в результате вражеской атаки на Киев пострадало 9 человек, четверо из них госпитализированы. Также обнаружено тело одного погибшего.
Обломки повредили здания и вызвали пожары в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.