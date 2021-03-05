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Осложнение ситуации с COVID-19: в части населенных пунктов Закарпатья усиливают карантин

Осложнение ситуации с COVID-19: в части населенных пунктов Закарпатья усиливают карантин

Киев  •  УНН

 • 14251 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Из-за осложнения эпидемической ситуации по COVID-19 на территориях населенных пунктов Закарпатской области введут дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА, передает УНН.

Детали

Решение приняли 5 марта на региональном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Каких именно населенных пунктов оно касается и от какой даты начинает действовать - не указано.

В ОГА сообщили, что в регионе фиксируют рост числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики диагностировали у 748 закарпатцев COVID-19.

Цитата

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одного свободного кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", - заявил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Согласно решению, в частности, ограничивают:

работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказ на вынос);
прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, в других заведениях развлекательной деятельности;
прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
деятельность непродовольственных рынков;
посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Ранее

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что закарпатская область приближается к "красной зоне".

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина, который затем меняли.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

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