Закарпатська область наближається до “червоної зони” — міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Закарпатська область наближається до “червоної зони”. Про це в ефірі програми “Праао на владу” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє УНН.
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“Найбільша завантаженість ліжок з киснем, найбільший показник — це Закарпатська область, де 65 відсотків. Ми бачимо по динаміці, яка там розвивається, що вона найближча до того, щоб зайти в червоний рівень небезпеки”, — заявив міністр.
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Він також повідомив, що відправить туди інспекцію МОЗ.
У той же час, за словами Максима Степанова, за рівнем госпіталізації хворих на коронавірус викликають занепокоєння: Вінницька, Миколаївська та Львівська області.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину, який потім змінювали.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.