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Ускладнення ситуації з COVID-19: у частині населених пунктів Закарпаття посилюють карантин

Ускладнення ситуації з COVID-19: у частині населених пунктів Закарпаття посилюють карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Через ускладнення епідемічної ситуації з COVID-19 на територіях населених пунктів Закарпатської області запровадять додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської ОДА, передає УНН.

Деталі

Рішення ухвалили 5 березня на регіональному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Яких саме населених пунктів воно стосується і від якої дати починає діяти — не вказано.

В ОДА повідомили, що у регіоні фіксують зростання числа осіб, які мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. За минулу добу медики діагностували у 748 закарпатців COVID-19.

Цитата

“Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування”, — заявив голова ОДА Анатолій Полосков.

Згідно з рішенням, зокрема, обмежують:

роботу закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);
приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, в інших закладах розважальної діяльності;
приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;
діяльність непродовольчих ринків;
відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Раніше

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що закарпатська область наближається до “червоної зони”. 

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину, який потім змінювали.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

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