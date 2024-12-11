Усиление украинской ПВО: Зеленский провел разговор с Премьером Испании
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с Педро Санчесом по усилению ПВО и европейской интеграции. Стороны договорились о личной встрече и обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
Детали
Глава государства выразил испанскому народу самые искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительных наводнений.
Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за всю оказанную помощь, реализацию двустороннего соглашения по безопасности, а также особо отметил вклад страны в укрепление украинской противовоздушной обороны.
Президент рассказал о потребности в дополнительных средствах ПВО на фоне российских ударов по украинской энергетике.
Отдельно Владимир Зеленский и Педро Санчес обсудили европейскую интеграцию Украины. Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на открытие первых переговорных кластеров в начале следующего года.
Кроме того, лидеры договорились о встрече в ближайшее время.
Напомним
Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как отметили в ОП, документ закрепляет обязательства Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. Кроме того, фиксируется готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.