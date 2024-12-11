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Усиление украинской ПВО: Зеленский провел разговор с Премьером Испании

Усиление украинской ПВО: Зеленский провел разговор с Премьером Испании

Киев  •  УНН

 • 4858 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с Педро Санчесом по усилению ПВО и европейской интеграции. Стороны договорились о личной встрече и обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Глава государства выразил испанскому народу самые искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительных наводнений.

Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за всю оказанную помощь, реализацию двустороннего соглашения по безопасности, а также особо отметил вклад страны в укрепление украинской противовоздушной обороны.

Президент рассказал о потребности в дополнительных средствах ПВО на фоне российских ударов по украинской энергетике.

Отдельно Владимир Зеленский и Педро Санчес обсудили европейскую интеграцию Украины. Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на открытие первых переговорных кластеров в начале следующего года. 

Кроме того, лидеры договорились о встрече в ближайшее время.

Напомним

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как отметили в ОП, документ закрепляет обязательства Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. Кроме того, фиксируется готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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