Усик уволил одного из тренеров перед финалом Всемирной боксерской суперсерии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Чемпион мира WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) решил прекратить сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком, информирует УНН со ссылкой на Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).
“Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия”, — считает Усик.
Стоит отметить, что уже 21-го июля на нашего титулованного бойца ждет противостояние с россиянином Гассиевым в финале WBSS.
Как сообщалось ранее, Усик закончил подготовку к бою с оппонентом на территории Москвы.