Усик уволил одного из тренеров перед финалом Всемирной боксерской суперсерии

“Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия”, — считает Усик.

Стоит отметить, что уже 21-го июля на нашего титулованного бойца ждет противостояние с россиянином Гассиевым в финале WBSS.

Как сообщалось ранее, Усик закончил подготовку к бою с оппонентом на территории Москвы.