Усик звільнив одного із тренерів перед фіналом Всесвітньої боксерської суперсерії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Чемпіон світу WBC, WBO у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) вирішив припинити співпрацю зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком, інформує УНН з посиланням на Всесвітню боксерську суперсерію (WBSS).
“Він не був моїм тренером по-справжньому, просто допомагав мені в деяких речах. Зараз ми розлучилися, тому що те, що він давав мені, не допомагало мені розвиватися. Я не хочу працювати з людиною просто тому, щоб хтось був. Він хороший хлопець, але хороший хлопець — це не професія”, — вважає Усик.
Варто відзначити, що вже 21-го липня на нашого титулованого бійця чекає протистояння з росіянином Гассієвим у фіналі WBSS.
Як повідомлялося раніше, Усик закінчив підготовку до бою з опонентом на території Москви.