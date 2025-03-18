Усик вынужден менять планы из-за решения Всемирной боксерской организации? Чемпион мира ответил

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на решение WBO обязать его к бою с Джозефом Паркером и очертил ближайшую цель

Передает УНН со ссылкой на Al Arabiya English.

Сейчас цель нашей команды - сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа - заявил Усик.

Кроме этого Усик заметил, что украинская армия продолжает защищать Украину.

Наши ребята борются за свободу, и я благодарен им за это. Мне кажется, что невозможно выразить нашу благодарность ребятам за то, что они делают.