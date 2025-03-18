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Усик вынужден менять планы из-за решения Всемирной боксерской организации? Чемпион мира ответил

Киев • УНН

 • 10860 просмотра

Александр Усик заявил о приоритете боя с Даниэлем Дюбуа за титул, несмотря на решение WBO о поединке с Джозефом Паркером. Боксер поблагодарил украинских военных за защиту Украины.

Усик вынужден менять планы из-за решения Всемирной боксерской организации? Чемпион мира ответил

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на решение WBO обязать его к бою с Джозефом Паркером и очертил ближайшую цель

Передает УНН со ссылкой на Al Arabiya English.

Сейчас цель нашей команды - сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа - заявил Усик.

Кроме этого Усик заметил, что украинская армия продолжает защищать Украину.

Наши ребята борются за свободу, и я благодарен им за это. Мне кажется, что невозможно выразить нашу благодарность ребятам за то, что они делают.

Во время этого он также упомянул о решении WBO по Джозефом Паркером, но подчеркнул, что целью его команды является именно бой за объединение титулов с Даниэлем Дюбуа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс украинского боксера Александра Усика.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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Александр Усик
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