Усик вынужден менять планы из-за решения Всемирной боксерской организации? Чемпион мира ответил
Киев • УНН
Александр Усик заявил о приоритете боя с Даниэлем Дюбуа за титул, несмотря на решение WBO о поединке с Джозефом Паркером. Боксер поблагодарил украинских военных за защиту Украины.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на решение WBO обязать его к бою с Джозефом Паркером и очертил ближайшую цель
Передает УНН со ссылкой на Al Arabiya English.
Сейчас цель нашей команды - сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа - заявил Усик.
Кроме этого Усик заметил, что украинская армия продолжает защищать Украину.
Наши ребята борются за свободу, и я благодарен им за это. Мне кажется, что невозможно выразить нашу благодарность ребятам за то, что они делают.
Во время этого он также упомянул о решении WBO по Джозефом Паркером, но подчеркнул, что целью его команды является именно бой за объединение титулов с Даниэлем Дюбуа.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс украинского боксера Александра Усика.