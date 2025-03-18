Усик змушений змінювати плани через рішення Всесвітньої боксерської організації? Чемпіон світу відповів

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на рішення WBO зобов'язати його до бою з Джозефом Паркером та окреслив найближчу мету

Передає УНН із посиланням на Al Arabiya English.

Зараз мета нашої команди - зробити титульний бій із Даніелем Дюбуа - заявив Усік.

Крім цього Усик зауважив, що українська армія продовжує захищати Україну.

Наші хлопці борються за свободу, і я вдячний їм за це. Мені здається, що неможливо висловити нашу вдячність хлопцям за те, що вони роблять. - сказав він.

Під час цього, він також загадав про рішення WBO щодо Джозефом Паркером, але підкреслив, що метою його команди є саме бій за об'єднання титулів із Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський приніс на зустріч з президентом США Дональдом Трампом пояс українського боксера Олександра Усика.