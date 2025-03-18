Усик змушений змінювати плани через рішення Всесвітньої боксерської організації? Чемпіон світу відповів
Київ • УНН
Олександр Усик заявив про пріоритет бою з Даніелем Дюбуа за титул, попри рішення WBO про поєдинок з Джозефом Паркером. Боксер подякував українським військовим за захист України.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на рішення WBO зобов'язати його до бою з Джозефом Паркером та окреслив найближчу мету
Передає УНН із посиланням на Al Arabiya English.
Зараз мета нашої команди - зробити титульний бій із Даніелем Дюбуа - заявив Усік.
Крім цього Усик зауважив, що українська армія продовжує захищати Україну.
Наші хлопці борються за свободу, і я вдячний їм за це. Мені здається, що неможливо висловити нашу вдячність хлопцям за те, що вони роблять.
Під час цього, він також загадав про рішення WBO щодо Джозефом Паркером, але підкреслив, що метою його команди є саме бій за об'єднання титулів із Даніелем Дюбуа.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський приніс на зустріч з президентом США Дональдом Трампом пояс українського боксера Олександра Усика.