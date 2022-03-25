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Усик о реванше с Джошуа: таким образом я больше и лучше помогу Украине, чем в теробороне

Киев • УНН

 • 265603 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинский боксер Александр Усик заявил, что принял решение покинуть Украину и начать подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа, потому что таким образом сможет больше и лучше помочь Украине, чем в теробороне Киева, передает УНН.

Усик о реванше с Джошуа: таким образом я больше и лучше помогу Украине, чем в теробороне

Цитата

"Я принял решение начать подготовку к матч-реваншу с Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих друзей и близких позвонил мне и поддержали мня в этом", - сказал Усик.

Дополнение

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт собщал, что Александр Усик готовится к бою за защиту титулов с британцем Энтони Джошуа. Для подготовки Усик уехал из Украины.

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Публикация от Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Добавим

Двукратный чемпион Олимпийских игр Василий Ломаченко отказался от поединка с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Он решил остаться в Украине со своей семьей и продолжать находиться в рядах теробороны.

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