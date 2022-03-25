Усик про реванш із Джошуа: таким чином я більше і краще допоможу Україні, ніж у теробороні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Український боксер Олександр Усик заявив, що прийняв рішення покинути Україну і почати підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа, тому що таким чином зможе більше і краще допомогти Україні, ніж в теробороні Києва, передає УНН.
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"Я прийняв рішення почати підготовку до матчу-реваншу з Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я буду стояти в теробороні і бігати з автоматом по Києву. Дуже велика кількість моїх друзів і близьких подзвонили мені і підтримали мене в цьому", - сказав Усик.
Доповнення
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Олександр Усик готується до бою за захист титулів з британцем Ентоні Джошуа. Для підготовки Усик виїхав з України.
Додамо
Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з чинним абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Він вирішив залишитися в Україні зі своєю сім'єю і продовжувати перебувати в рядах тероборони.