Усик про реванш із Джошуа: таким чином я більше і краще допоможу Україні, ніж у теробороні

Цитата

"Я прийняв рішення почати підготовку до матчу-реваншу з Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я буду стояти в теробороні і бігати з автоматом по Києву. Дуже велика кількість моїх друзів і близьких подзвонили мені і підтримали мене в цьому", - сказав Усик.

Доповнення

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Олександр Усик готується до бою за захист титулів з британцем Ентоні Джошуа. Для підготовки Усик виїхав з України.

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Додамо

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з чинним абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Він вирішив залишитися в Україні зі своєю сім'єю і продовжувати перебувати в рядах тероборони.