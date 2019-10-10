Усик назвал наиболее желанным для себя соперником одного из чемпионов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик назвал американца Деонтея Уайлдера наиболее желанным соперником. Об этом он сообщил в интервью YouTube-канале "iFL TV", передает УНН.
“На данный момент я больше всего хочу боксировать против Деонтея Уайлдера. У него есть пояс зеленого цвета, а это мой любимый цвет”, — сказал Усик.
Стоит отметить, что 33-летний Уайлдер является обладателем титула чемпиона мира по версии WBC. В его послужном списке 41 победа 40 из которых досрочных при 1 ничьей. Также боксер становился бронзовым призером ОИ-2008.
Добавим также, в следующем бою Уайлдер проведет 10 защиту титула WBC против кубинца Луиса Ортиса.