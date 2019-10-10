Усик назвав одного з чемпіонів світу найбільш бажаним суперником
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик назвав американця Деонтея Уайлдера найбільш бажаним суперником. Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-каналі "iFL TV", передає УНН.
“На даний момент я найбільше хочу боксувати проти Деонтея Уайлдера. У нього є пояс зеленого кольору, а це мій улюблений колір”, — сказав Усик.
Варто відзначити, що 33-річний Уайлдер є володарем титулу чемпіона світу за версією WBC. В його послужному списку 41 перемога 40 з яких дострокових при 1 нічиї. Також боксер ставав бронзовим призером ОІ-2008.
Додамо також, у наступному бою Уайлдер проведе 10 захист титулу WBC проти кубинця Луїса Ортіса.