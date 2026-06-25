Усик имеет время до 30 июня, чтобы договориться о бое с Кабаелом за титул WBC, иначе может потерять пояс

Команды украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и немецкого боксера Агита Кабаела должны до 30 июня достичь договоренности о проведении обязательного боя по версии WBC. В случае отсутствия соглашения Всемирный боксерский совет (WBC) объявит промоутерские торги, пишет УНН.

Детали

Кабаел является временным чемпионом WBC и официальным претендентом на пояс Усика. Президент организации Маурисио Сулейман подтвердил, что стороны ведут переговоры по организации поединка и должны согласовать все условия до конца июня.

Что будет, если бой не состоится

Если команды не достигнут договоренности до 30 июня, WBC проведет промоутерские торги для определения организатора боя. В случае отказа Усика от обязательной защиты титула организация может лишить украинца чемпионского пояса.

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Тогда Кабаел может получить статус полноценного чемпиона мира WBC или провести бой за вакантный титул. Немецкий боксер ранее заявлял, что рассчитывает на чемпионский поединок независимо от того, согласится ли Усик на защиту титула.

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