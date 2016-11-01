Все больницы столицы полностью обеспечены гемодиализными расходниками - депутат горсовета

"Раствор и магистрали есть, они были закуплены ранее. А о том, что мы говорили раньше: физрастворы, гепарин, перчатки, - также должны быть во всех учреждениях здравоохранения ", - сказала она.

Напомним, как сообщал УНН, в столичных больницах начали заменять устаревшие аппараты "искусственная почка".

Новое оборудование поставят от фирм "Фрезениус", "Бакстер", "B.Braun" и "Нипро".

Также напомним, более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах требуют замены.