Все больницы столицы полностью обеспечены гемодиализными расходниками - депутат горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На сегодня все 5 больниц Киева для проведения процедуры гемодиализа всем обеспечены. Об этом в комментарии УНН рассказала депутат Киевсовета, председатель рабочей группы постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты по решению вопроса предоставления качественной медицинской помощи больным нефрологического профиля Юлия Лобан.
"Раствор и магистрали есть, они были закуплены ранее. А о том, что мы говорили раньше: физрастворы, гепарин, перчатки, - также должны быть во всех учреждениях здравоохранения ", - сказала она.
Напомним, как сообщал УНН, в столичных больницах начали заменять устаревшие аппараты "искусственная почка".
Новое оборудование поставят от фирм "Фрезениус", "Бакстер", "B.Braun" и "Нипро".
Также напомним, более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах требуют замены.