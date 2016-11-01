Усі лікарні столиці повністю забезпечені гемодіалізними розхідниками — депутат міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На сьогодні всі 5 лікарень Києва для проведення процедури гемодіаліз всім забезпечені. Про це у коментарі УНН розповіла депутат Київради, голова робочої групи постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту щодо вирішення питання надання якісної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю Юлія Лобан.
“Розчин і магістралі є, вони були закуплені раніше. А про те, що ми говорили раніше: фізрозтвори, гепарин, перчатки, — також мають бути в усіх закладах охорони здоров’я”, — сказала вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у столичних лікарнях почали замінювати застарілі апарати “штучна нирка”.
Нове обладнання поставлять від фірм “Фрезеніус”, “Бакстер”, “B.Braun” і “Ніпро”.
Також нагадаємо, більше 70% апаратів “штучна нирка” в столичних лікарнях потребують заміни.