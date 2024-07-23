Усадьба Зеленских: история здания и детали скандала со сносом

19 июля в столице по улице Конисского снесли исторический дом конца 19 века. УНН рассказывает, что это за здание и детали его сноса.

Усадьба Малинина или усадьба Зеленских

Современный адрес здания - улица Конисского, 22. Здание было возведено из дерева и обложено кирпичом. Усадьба была последним деревянным и старейшим зданием улицы.

Построил усадьбу в стиле неоренессанса в конце 19 века купец и профессор Василий Малинин. Он владел домом два десятилетия, после этого здесь несколько лет проживала семья почетного гражданина и мещанина Евмена Зеленского.

Изначально дом был одноэтажным, однако, в конце 1980-х - 90-х годов был возведен мезонин - надстройка над средней частью дома.

Скандалы вокруг усадьбы

В 2017 году строительная компания «Сервит» возвела рядом с усадьбой 11-этажный ЖК «Тергенев». В следующем году состоялась первая попытка снести усадьбу, тогда представители застройщика успели снести левое крыло здания. Благодаря общественному сопротивлению работы остановились. Однако, в 2021 году попытки снести усадьбу возобновились, ведь она не имеет официального охранного статуса.

Вопрос сохранения усадьбы неоднократно обсуждался с представителями городской власти Киева. Поднимался, в частности вопрос, что усадьбу хотят снести для расширения жилого комплекса названного в честь русского писателя. Активисты собрали 6000 тысяч подписей под петицией в защиту усадьбы. Однако 19 июля - ее снесли.

«Это не результат боевых действий...»

Это не искандер и не калибр. Это не результат боевых действий. Это город Киев, в 320 км до ближайшей точки фронта. ООО «Тургенев Билд» снес историческую усадьбу Зеленских, 1890 г. Активисты, которые пытались помешать демонтажу - были избиты титушками ..., - написал активист Дмитрий Перов в Facebook. Как пояснил глава Министерства культуры Ростислав Карандеев - усадьба действительно не была внесена в Государственный реестр недвижимых памятников, но причина - КГГА не подготовила и не подала необходимую для этого документацию.

«С соответствующим письмом от 18.07.2024 в МКИП обратилась ОО «Наследие Киев». К сожалению, то ли узнав о такой инициативе, то ли по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание. Однако МКИП все равно безотлагательно рассмотрит поданную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия, - сообщил глава Минкульта Ростислав Карандеев. В то же время в Департаменте охраны культурного наследия КГГА назвали снос дома «шокирующей ситуацией», а городской голова назвал произошедшее - «циничной провокацией».

К делу подключились и правоохранители - было начато уголовное производство.

«По данному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия - ред.) Все обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в полиции.

Позже к уголовному производству добавились еще статьи: самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины). Подозрение было сообщено владельцу здания.

Усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках начатых уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены. Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке - сообщили в полиции.

Несмотря на это, как сообщается, «19 июля 32-летний владелец здания, будучи осведомлен о действующих судом ограничениях на запрет осуществления любых действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить». Для этого правонарушитель, по данным полиции, «привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания».

Сейчас следователи полиции сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.

В реестре вещных прав указано, что дом принадлежит Егору Сибилеву (38%) и Михаилу Гречко (владелец ООО «Тургенев Билд», 62%). С 27 февраля 2024 года здание находится под арестом по решению Шевченковского районного суда Киева.

22 апреля в городском совете состоялось внеочередное заседание консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, на котором представитель владельца здания сообщил о его готовности восстановить здание и вернуть его в состояние, в котором оно находилось до повреждения.

Стороны пришли к согласию о подписании соответствующего меморандума между владельцем, Департаментом охраны культурного наследия и представителями общины.