Правительство изменило устав концерна "Ядерное топливоˮ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет министров одобрил проект постановления о внесении изменений в устав государственного концерна "Ядерное топливоˮ, передает УНН.
Этим документом КМУ включил в состав участников концерна государственное предприятие "Барьер", а также дополнил направления деятельности концерна.
Как сообщал УНН, Westinghouse Electric подписала с "НАЭК" Энергоатом" соглашение о продлении поставок ядерного топлива до 2026 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ - СМИ
Напомним, Westinghouse в случае отказа России поставлять в Украину свежее ядерное топливо для атомных электростанций готова его полностью заменить.