Правительство изменило устав концерна "Ядерное топливоˮ

Этим документом КМУ включил в состав участников концерна государственное предприятие "Барьер", а также дополнил направления деятельности концерна.



Как сообщал УНН, Westinghouse Electric подписала с "НАЭК" Энергоатом" соглашение о продлении поставок ядерного топлива до 2026 года.



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Напомним, Westinghouse в случае отказа России поставлять в Украину свежее ядерное топливо для атомных электростанций готова его полностью заменить.