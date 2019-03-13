Уряд змінив статут концерну “Ядерне паливоˮ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів схвалив проект постанови про внесення змін до статуту державного концерну “Ядерне паливоˮ, передає УНН.
Цим документом КМУ включив до складу учасників концерну державне підприємство “Бар’єр”, а також доповнив напрямки діяльності концерну.
Як повідомляв УНН, Westinghouse Electric підписала з “НАЕК “Енергоатом” угоду про продовження постачання ядерного палива до 2026 року.
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Нагадаємо, Westinghouse у разі відмови Росії поставляти в Україну свіже ядерне паливо для атомних електростанцій готова його повністю замінити.