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Уряд змінив статут концерну “Ядерне паливоˮ

Уряд змінив статут концерну “Ядерне паливоˮ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів схвалив проект постанови про внесення змін до статуту державного концерну “Ядерне паливоˮ, передає УНН. 

Цим документом КМУ включив до складу учасників концерну державне підприємство “Бар’єр”, а також доповнив напрямки діяльності концерну. 

Як повідомляв УНН, Westinghouse Electric підписала з “НАЕК “Енергоатом” угоду про продовження постачання ядерного палива до 2026 року. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна таємно продовжила контракт на постачання ядерного палива з РФ - ЗМІ

Нагадаємо, Westinghouse у разі відмови Росії поставляти в Україну свіже ядерне паливо для атомних електростанцій готова його повністю замінити.

Українські Національні Новини

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Економіка

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