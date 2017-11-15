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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84284 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Правительство утвердило стратегию МВД до 2020 года

Правительство утвердило стратегию МВД до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил проект стратегии развития системы министерства внутренних дел до 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проект стратегия развития системы министерства внутренних дел до 2020 года является вектором развития всех органов системы МВД как неотъемлемой системы сектора национальной безопасности и обороны Украины", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, сейчас проходят новые этапы реформирования, начатые еще в 2014 году, определены стратегические приоритеты, которые несмотря на множественность задач и функций, объединило все органы системы МВД ориентированы на потребности общества.

"Это - создание безопасной среды, противодействие преступности, соблюдения и обеспечения прав человека, эффективное интегрированное управление границами и сбалансированная миграционная политика, качество и доступность государственных услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, и, конечно, развитие кадрового потенциала и защиту наших работников", - сообщила Ковальчук.

Как сообщал УНН, Кабинет министров одобрил усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД.

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