Правительство утвердило стратегию МВД до 2020 года

"Проект стратегия развития системы министерства внутренних дел до 2020 года является вектором развития всех органов системы МВД как неотъемлемой системы сектора национальной безопасности и обороны Украины", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, сейчас проходят новые этапы реформирования, начатые еще в 2014 году, определены стратегические приоритеты, которые несмотря на множественность задач и функций, объединило все органы системы МВД ориентированы на потребности общества.

"Это - создание безопасной среды, противодействие преступности, соблюдения и обеспечения прав человека, эффективное интегрированное управление границами и сбалансированная миграционная политика, качество и доступность государственных услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, и, конечно, развитие кадрового потенциала и защиту наших работников", - сообщила Ковальчук.

Как сообщал УНН, Кабинет министров одобрил усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД.