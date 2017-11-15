Уряд затвердив стратегію МВС до 2020 року

“Проект стратегія розвитку системи міністерства внутрішніх справ до 2020 року є вектором розвитку всіх органів системи МВС як невід'ємної системи сектору національної Безпеки та Оборони України”, — зазначила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, зараз проходять нові етапи реформування, розпочаті ще в 2014 році, визначено стратегічні пріоритети, які не дивлячись на множинність задач і функцій об'єднали всі органи системи МВС орієнтовані на потреби суспільства.

“Це - створення безпечного середовища, протидія злочинності, дотримання та забезпечення прав людини, ефективне інтегроване управління кордонами та збалансована міграційна політика, якість і доступність державних послуг, ефективне врядування, прозорість та підзвітність, і, звичайно, розвиток кадрового потенціалу та захист наших працівників”, — повідомила Ковальчук.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів схвалив посилення відповідальності за окремі порушення ПДД.