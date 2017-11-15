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Уряд затвердив стратегію МВС до 2020 року

Уряд затвердив стратегію МВС до 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив проект стратегії розвитку системи міністерства внутрішніх справ до 2020 року. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Проект стратегія розвитку системи міністерства внутрішніх справ до 2020 року є вектором розвитку всіх органів системи МВС як невід'ємної системи сектору національної Безпеки та Оборони України”, — зазначила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, зараз проходять нові етапи реформування, розпочаті ще в 2014 році, визначено стратегічні пріоритети, які не дивлячись на множинність задач і функцій об'єднали всі органи системи МВС орієнтовані на потреби суспільства.

“Це - створення безпечного середовища, протидія злочинності, дотримання та забезпечення прав людини, ефективне інтегроване управління кордонами та збалансована міграційна політика, якість і доступність державних послуг, ефективне врядування, прозорість та підзвітність, і, звичайно, розвиток кадрового потенціалу та захист наших працівників”, — повідомила Ковальчук.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів схвалив посилення відповідальності за окремі порушення ПДД.

Українські Національні Новини

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