Правительство утвердило порядок предоставления бесплатной психологической помощи Защитникам и членам их семей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил разработанный Минветеранов порядок предоставления многоуровневой бесплатной психологической помощи Защитникам и членам их семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
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«Во вторник, 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым утвержден Порядок предоставления многоуровневой безвозмездной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы, из числа ветеранов войны, лицам, имеющих особые заслуги перед страной, членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины», - говорится в сообщении.
Сообщается, что он разработан специалистами Министерства по делам ветеранов Украины с целью объединить ключевых стейкхолдеров процесса предоставления психологической помощи ветеранам и членам их семей, а также на выполнение Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной первой леди Еленой Зеленской.
“Учитывая международный опыт оказания психологической помощи ветеранам войны и применяя рекомендации ВОЗ, Минветеранов предлагает уже со следующего года быстрый и бесплатный доступ нашим Защитникам и их родным к квалифицированной психологической помощи на трех организационных уровнях: первый социально-психологическая – поддержка и сопровождение; второй – психологическая реабилитация; третий – комплексная медико-психологическая реабилитация”, – рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
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Отмечается, что оказание психологической помощи первого уровня должно способствовать социальной адаптации (реадаптации) получателей услуг, социально-психологическую поддержку и сопровождение, а также осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, имеющих наивысший риск попадания в сложные жизненные обстоятельства. Услуги будут предоставляться службами охраны психического здоровья, интегрированными в систему первичной медицинской помощи.
«На втором уровне будет предоставляться психологическая помощь, направленная на решение актуальных или специфических психологических проблем, возникших, в частности, вследствие психологического травмирования в экстремальных ситуациях (участие в боевых действиях, пребывание в плену, отбывание наказания и т.д. ), в чрезвычайных ситуациях (пожары, разрушения домов и т.п.), в кризисных ситуациях (развод, смерть близких людей и т.п.)», - говорится в сообщении.
На третьем уровне – психологическая помощь, направленная на восстановление или компенсацию нарушенных психических функций, личностных свойств и системы отношений получателей услуг, создание условий для полноценного выхода из психологического кризиса с целью сохранения их здоровья, восстановление боеспособности или работоспособности, психических и социальных механизмов адаптации.
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“Внедрение данного Порядка будет способствовать преодолению последствий травм войны, стресса, обеспечения профилактики возникновения и обострения психических расстройств, повышению уровня качества жизни Защитников и Защитниц Украины, а также их семей и семей погибших Воинов”, – Лапутина.