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Уряд затвердив порядок надання безоплатної психологічної допомоги Захисникам та членам їхніх родин

Уряд затвердив порядок надання безоплатної психологічної допомоги Захисникам та членам їхніх родин

Київ • УНН

 • 1532864 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив розроблений Мінветеранів порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги Захисникам та членам їхніх родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

«У вівторок, 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено Порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед країною, членам сімей таких осіб і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його розроблено фахівцями Міністерства у справах ветеранів України з метою об’єднати ключових стейкхолдерів процесу надання психологічної допомоги ветеранам та членам їхніх сімей, а також на виконання Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

“Враховуючи міжнародний досвід надання психологічної допомоги ветеранам війни та застосовуючи рекомендації ВООЗ, Мінветеранів пропонує вже з наступного року швидкий та безкоштовний доступ нашим Захисникам і їхнім рідним до кваліфікованої психологічної допомоги на трьох організаційних рівнях: перший – соціально-психологічна підтримка та супровід; другий – психологічна реабілітація; третій – комплексна медико-психологічна реабілітація”, – розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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Зазначається, що надання психологічної допомоги першого рівня має сприяти соціальній адаптації (реадаптації) отримувачів послуг, ïxню соціально-психологічну підтримку та супровід, а також здійснення профілактичних заходів щодо осіб, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини. Послуги надаватимуться службами охорони психічного здоров’я, інтегрованими в систему первинної медичної допомоги.

«На другому рівні надаватиметься психологічна допомога, спрямована на розв’язання актуальних або специфічних психологічних проблем, які виникли, зокрема, внаслідок психологічного травмування в екстремальних ситуаціях (участь у бойових діях, перебування у полоні, відбування покарання тощо), в надзвичайних ситуаціях (пожежі, руйнування будинків тощо), в кризових ситуаціях (розлучення, смерть близьких людей тощо)», - йдеться в повідомленні.

На третьому рівні – психологічна допомога, спрямована на відновлення або компенсацію порушених психічних функцій, особистісних властивостей i системи стосунків отримувачів послуг, створення умов для повноцінного виходу із психологічної кризи з метою збереження ïxнього здоров’я, відновлення боєздатності aбo працездатності, психічних i соціальних механізмів адаптації.

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“Впровадження даного Порядку сприятиме подоланню наслідків травм війни, стресу, забезпечення профілактики виникнення та загострення психічних розладів, підвищенню рівня якості життя Захисників та Захисниць України, а також їхніх сімей та родин загиблих Воїнів”, – наголосила Лапутіна.

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