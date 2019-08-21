Правительство обеспечило зачисление учителям профильных курсов в качестве обязательного повышения квалификации

“Учителя уже в ближайшее время смогут зачислить себе как обязательное повышение квалификации не только обучение в институтах последипломного педобразования, но и другие профильные курсы. Соответствующее постановление Кабинета министров было принято сегодня на заседании правительства”, — говорится в сообщении.

Соответствующее зачисления учитель сможет получить за решения педагогического совета.

Также предполагается, что с 1 января 2020 года учителя смогут использовать выделенные государством на повышение квалификации средства и учиться в выбранных ими организациях.

Напомним, представители многих сфер занятости жалуются на нехватку кадров.