Уряд забезпечив зарахування вчителям профільних курсів як обов'язкове підвищення кваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд відповідною постановою забезпечив зарахування вчителям профільних курсів як обов’язкове підвищення кваліфікації. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
“Вчителі вже найближчим часом зможуть зарахувати собі як обов’язкове підвищення кваліфікації не лише навчання в інститутах післядипломної педосвіти, а й інші профільні курси. Відповідну постанову Кабінету міністрів було прийнято сьогодні на засіданні уряду”, — йдеться в повідомленні.
Відповідне зарахування вчитель зможе отримати через рішення педагогічної ради.
Також передбачається, що з 1 січня 2020 року вчителі зможуть використовувати виділені державою на підвищення кваліфікації кошти та навчатися в обраних ними організаціях.
Нагадаємо, представники багатьох сфер зайнятості скаржаться на брак кадрів.