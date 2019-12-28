Правительство Японии отложило работу по изъятию ядерного топлива с "Фукусимы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правительство Японии приняло решение об отсрочке продолжительностью до пяти лет процесса извлечения ядерного топлива из бассейнов двух реакторов поврежденной в 2011 году атомной электростанции “Фукусима-1”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское издание NHK.
“Правительство одобрило отсрочку в пятницу, впервые за два года просмотрев график работ по ликвидации АЭС.
Согласно новому графику, изъятие отработанного ядерного топлива из реактора № 1 будет отложено на четыре-пять лет. Таким образом, реализация нового плана начнется в 2027-м или 2028 финансовом году.
В свою очередь, отсрочка аналогичных процессов для реактора № 2 составит от одного года до трех лет. Теперь работы предполагается начать в 2024-2026 финансовых годах.
Отсрочки вызваны изменениями в выполнении работ по предотвращению распространения радиоактивной пыли.
Напомним, суд признал невиновными бывших руководителей АЭС “Фукусима-1”, обвинялись в халатности.