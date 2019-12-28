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Уряд Японії відклав роботу з вилучення ядерного палива з "Фукусіми-1"

Уряд Японії відклав роботу з вилучення ядерного палива з "Фукусіми-1"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд Японії прийняв рішення про відстрочення тривалістю до п'яти років процесу вилучення ядерного палива з басейнів двох реакторів пошкодженої у 2011 році атомної електростанції "Фукусіма-1". Про це повідомляє УНН із посиланням на японське видання NHK.

“Уряд схвалив відстрочку в п’ятницю, вперше за два роки переглянувши графік робіт по ліквідації АЕС.

Відповідно до нового графіка, вилучення відпрацьованого ядерного палива з реактора № 1 буде відкладено на чотири-п’ять років. Таким чином, реалізація нового плану розпочнеться у 2027-му або 2028 фінансовому році.

У свою чергу, відстрочка аналогічних процесів для реактора № 2 складе від одного року до трьох років. Тепер роботи передбачається почати в 2024-2026 фінансових роках.

Відстрочки викликані змінами у виконанні робіт щодо запобігання розповсюдження радіоактивного пилу.

Нагадаємо, суд визнав невинними колишніх керівників АЕС “Фукусіма-1”, що звинувачувалися в халатності.

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