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15 марта, 19:03 • 107688 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145977 просмотра

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Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

Киев • УНН

 • 14199 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Кабмин определил максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию на 2022 год. Решение приняли сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

Отметим, что отныне по всем категориям и регионам Украины этот показатель составляет 8 488 человек. В прошлом году показатель составлял 9 818 человек.

Так, устанавливаются квоты в отношении следующих категорий:

- деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 730 человек,
- высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины - 4 101,
- лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,
- лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 805,
- лица, которые ранее пребывали в гражданстве Украины - 406,
- родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2 345
- лица, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 2,
- лица, которые прослужили в Вооруженных Силах Украины три и более лет - 99.

Напомним

За прошлый год пограничники не пропустили в Украину более 6 тысяч россиян.

Украинские Национальные Новости

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