Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік: плануюється прийняти близько 8,5 тис. осіб

Деталі

Зазначимо, що відтепер по всіх категоріях і регіонах України цей показник становить 8 488 осіб. Минулого року показник становив 9 818 осіб.

Так, встановлюються квоти стосовно таких категорій:

- діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 730 осіб,

- висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 4 101

- особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження.

- особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 805

- особи, які раніше перебували в громадянстві України - 406,

- батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2 345

- особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 2

- особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 99.

Нагадаємо

За минулий рік прикордонники не пропустили в Україну понад 6 тисяч росіян.