Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік: плануюється прийняти близько 8,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Кабмін визначив максимальну кількість іноземців та осіб без громадянства, які можуть подати документи на отримання дозволу на імміграцію на 2022 рік. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зазначимо, що відтепер по всіх категоріях і регіонах України цей показник становить 8 488 осіб. Минулого року показник становив 9 818 осіб.
Так, встановлюються квоти стосовно таких категорій:
- діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 730 осіб,
- висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 4 101
- особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження.
- особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 805
- особи, які раніше перебували в громадянстві України - 406,
- батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2 345
- особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 2
- особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 99.
Нагадаємо
За минулий рік прикордонники не пропустили в Україну понад 6 тисяч росіян.