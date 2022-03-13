По его словам, речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и прочем.

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"Сейчас балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже вскоре стартовать там, где это возможно", — подчеркнул глава правительства.

Шмигаль заметил, что Кабинетом Министров было утверждено решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", — отметил премьер-министр.