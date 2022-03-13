Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
За його словами, мова йде про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.
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«Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо», — підкреслив очільник уряду.
Шмигаль зауважив, що Кабінетом Міністрів було затверджене рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.
«Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують», — відзначив прем’єр-міністр.