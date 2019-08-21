Правительство урегулировало условия назначения и выплаты пожизненных государственных стипендий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Кабинет Министров урегулировал условия назначении пожизненных государственных стипендий и условия их выплат. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Согласно указам Президента Украины основаны соответствующие пожизненные государственные стипендии для участников боевых действий в период Второй мировой войны, граждан, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.
"Внесены изменения относительно определения сроков представления и рассмотрения ходатайств для назначения пожизненных государственных стипендий, а также условий выплаты пожизненной государственной стипендии в случае, когда она была начислена, но не получена стипендиатом в связи с его смертью", - говорится в сообщении.
Напомним, правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплаты пожизненных стипендий.