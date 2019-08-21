Уряд урегулював умови призначення та виплати довічних державних стипендій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кабінет Міністрів урегулював умови призначення довічних державних стипендій та умови їх виплат. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Згідно з указами Президента України засновано відповідні довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Другої світової війни, громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
"Внесено зміни щодо визначення строків подання та розгляду клопотань для призначення довічних державних стипендій, а також умов виплати довічної державної стипендії у випадку, коли її було нараховано, але не одержано стипендіатом у зв’язку з його смертю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для виплати довічних стипендій.