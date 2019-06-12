Уряд змінив порядок виплат довічних стипендій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для виплати довічних стипендій. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
Постанова Кабінету міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати довічних державних стипендій” приводить у відповідність зазначені у Порядку найменування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня до найменувань, визначених чинним законодавством. Також постанова вносить до Порядку зміни в частині назви розпорядчого акта Президента України, відповідно до якого виплачуються довічні державні стипендії.
Нагадаємо, минулого року уряд призначив довічні державні стипендії через переслідування за правописну діяльність 37 особам.