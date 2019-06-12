Правительство изменило порядок выплат пожизненных стипендий

Постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты пожизненных государственных стипендий" приводит в соответствие указанные в Порядке наименование распорядителей бюджетных средств низшего уровня к наименованиям, определенных действующим законодательством. Также постановление вносит в Порядок изменения в части названия распорядительного акта Президента Украины, согласно которому выплачиваются пожизненные государственные стипендии.



В прошлом году правительство назначило пожизненные государственные стипендии из-за преследования за правописанию деятельность 37 лицам.