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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство изменило порядок выплат пожизненных стипендий

Киев • УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплаты пожизненных стипендий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Правительство изменило порядок выплат пожизненных стипендий

Постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты пожизненных государственных стипендий" приводит в соответствие указанные в Порядке наименование распорядителей бюджетных средств низшего уровня к наименованиям, определенных действующим законодательством. Также постановление вносит в Порядок изменения в части названия распорядительного акта Президента Украины, согласно которому выплачиваются пожизненные государственные стипендии.

В прошлом году правительство назначило пожизненные государственные стипендии из-за преследования за правописанию деятельность 37 лицам.

Украинские Национальные Новости

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