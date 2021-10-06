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Правительство унифицировало ставки ввозной пошлины

Правительство унифицировало ставки ввозной пошлины

Киев  •  УНН

 • 26103 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил изменения в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Цитата

"6 октября 2021 года Правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары", подготовленный Минфином совместно с таможенной службой по согласованию с Минэкономики", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что значительная дифференциация ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины на однородные товары, побуждает отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности к манипулированию описанием и наименованием товаров, а также к декларированию этих товаров по кодам согласно УКТВЭД, на которые установлены ниже льготные ставки ввозной пошлины, так называемые товары "прикрытия". Указанное приводит к необходимости подтверждения заявленного кода, проведения дополнительных лабораторных исследований и увеличивает время таможенного оформления.

"Законопроектом предлагается унифицировать (просмотреть) ставки ввозной пошлины с учетом связанных ставок ВТО на 92 товары, классифицируемые в зависимости от их химического состава, степени обработки, технических характеристик и т.д., и которые невозможно точно идентифицировать на момент их таможенного оформления без дополнительных лабораторных исследований", - отмечается в сообщении.

В результате унификации ставки ввозной пошлины на отдельные товары незначительно увеличатся, на других - уменьшатся. Также предлагается повысить уровень полных ставок ввозной пошлины до уровня новых унифицированных льготных ставок ввозной пошлины.

Такие изменения в Таможенный тариф позволят упростить процедуры классификации и ускорить таможенное оформление однородных товаров.

Одобренный Правительством проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары" в ближайшее время будет направлен на рассмотрение парламента.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4410 относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

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