Правительство унифицировало ставки ввозной пошлины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил изменения в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов Украины.
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"6 октября 2021 года Правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары", подготовленный Минфином совместно с таможенной службой по согласованию с Минэкономики", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что значительная дифференциация ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины на однородные товары, побуждает отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности к манипулированию описанием и наименованием товаров, а также к декларированию этих товаров по кодам согласно УКТВЭД, на которые установлены ниже льготные ставки ввозной пошлины, так называемые товары "прикрытия". Указанное приводит к необходимости подтверждения заявленного кода, проведения дополнительных лабораторных исследований и увеличивает время таможенного оформления.
"Законопроектом предлагается унифицировать (просмотреть) ставки ввозной пошлины с учетом связанных ставок ВТО на 92 товары, классифицируемые в зависимости от их химического состава, степени обработки, технических характеристик и т.д., и которые невозможно точно идентифицировать на момент их таможенного оформления без дополнительных лабораторных исследований", - отмечается в сообщении.
В результате унификации ставки ввозной пошлины на отдельные товары незначительно увеличатся, на других - уменьшатся. Также предлагается повысить уровень полных ставок ввозной пошлины до уровня новых унифицированных льготных ставок ввозной пошлины.
Такие изменения в Таможенный тариф позволят упростить процедуры классификации и ускорить таможенное оформление однородных товаров.
Одобренный Правительством проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары" в ближайшее время будет направлен на рассмотрение парламента.
Дополнение
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4410 относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.