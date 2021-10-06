Уряд уніфікував ставки ввізного мита

Цитата

“6 жовтня 2021 року Уряд схвалив проєкт Закону України „Про внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари“, підготовлений Мінфіном спільно з Держмитслужбою за погодженням з Мінекономіки”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що значна диференціація ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України на однорідні товари, спонукає окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до маніпулювання описом та найменуванням товарів, а також до декларування цих товарів за кодами згідно з УКТЗЕД, на які встановлено нижчі пільгові ставки ввізного мита, так звані товари “прикриття”. Зазначене призводить до необхідності підтвердження заявленого коду, проведення додаткових лабораторних досліджень та збільшує час митного оформлення.

“Законопроєктом пропонується уніфікувати (переглянути) ставки ввізного мита з урахуванням зв’язаних ставок СОТ на 92 товари, що класифікуються залежно від їх хімічного складу, ступеня обробки, технічних характеристик тощо, та які неможливо точно ідентифікувати на момент їх митного оформлення без додаткових лабораторних досліджень”, — зазначається в повідомленні.

У результаті уніфікації ставки ввізного мита на окремі товари незначною мірою збільшаться, на інші — зменшаться. Також пропонується підвищити рівень повних ставок ввізного мита до рівня нових уніфікованих пільгових ставок ввізного мита.

Такі зміни до Митного тарифу дозволять спростити процедури класифікації та прискорити митне оформлення однорідних товарів.

Схвалений Урядом проєкт Закону України “Про внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари” найближчим часом буде направлено на розгляд парламенту.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 4410 щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.