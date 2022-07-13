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Правительство создало Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами

Правительство создало Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами

Киев • УНН

 • 98859 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет министров Украины создал Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами, который будет способствовать восстановлению зданий и сооружений, поврежденных из-за вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Детали

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в настоящее время значительное количество крупных предприятий — производителей строительных материалов повреждены или работают не в полную мощность.

«Также из-за военных действий нарушены логистические связи поставки продукции. Это приводит к стремительному росту цен и дефициту строительных материалов. Штаб будет держать руку на пульсе ситуации и будет оперативно решать проблемные вопросы обеспечения общин необходимыми строительными материалами. Это позволит ускорить восстановление объектов жилой, социальной и критической инфраструктуры, а также строительство новых сооружений и зданий разного назначения», — отметил Чернышев.

Сообщается, что оперативный штаб создан как консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины. Возглавит его заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

«Согласно принятому решению, также в состав Штаба войдут представители Минрегиона, Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, Государственной таможенной службы, Министерства экономики, Офиса поддержки реформ Минрегиона и областных и Киевской городской военных администраций», - говорится в сообщении.

Основные задачи Штаба:

  • координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, представителей строительного бизнеса и соответствующих торговых сетей для обеспечения строительными материалами (изделиями, продукцией) для восстановления пострадавших объектов;
  • оперативное решение проблемных вопросов по налаживанию поставок материалов (изделий, продукции) к конечному потребителю.

Дополнение

Кабинет Министров согласовал выделение 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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