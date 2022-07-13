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Уряд створив Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами

Уряд створив Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами

Київ • УНН

 • 98864 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Кабінет міністрів України створив Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами, який сприятиме відновленню будівель та споруд, пошкоджених через збройну агресію росії. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Деталі

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що наразі значна кількість великих підприємств — виробників будівельних матеріалів пошкоджені або працюють не на повну потужність.

«Також через військові дії порушено логістичні зв’язки постачання продукції. Це призводить до стрімкого зростання цін та дефіциту будівельних матеріалів. Штаб триматиме руку на пульсі ситуації та оперативно вирішуватиме проблемні питання забезпечення громад необхідними будівельними матеріалами. Це дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різного призначення», — зазначив Чернишов.

Повідомляється, що оперативний штаб утворено як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Очолить його заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

«Згідно з ухваленим рішенням, також до складу Штабу увійдуть представники Мінрегіону, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної митної служби, Міністерства економіки, Офісу підтримки реформ Мінрегіону та обласних і Київської міської військових адміністрацій», - йдеться в повідомленні.

Основні завдання Штабу:

  • координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, представників будівельного бізнесу та відповідних торговельних мереж для забезпечення будівельними матеріалами (виробами, продукцією) для відновлення постраждалих об’єктів;
  • оперативне вирішення проблемних питань із налагодження постачання матеріалів (виробів, продукції) до кінцевого споживача.

Доповнення

Кабінет Міністрів погодив виділення 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

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