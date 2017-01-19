Правительство одобрило законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Во время заседания 18 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", которым предусмотрено предоставление "майдановцам" статуса участника боевых действий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Документ был разработан во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.
Как известно, во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 г.г. за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие).
Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, статуса инвалида войны.
В то же время, подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, что расположены на линии соприкосновения, во время ее проведения.
С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение соответствующих изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Сейчас Правительством это предложение поддержано.
Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, получившие инвалидность вследствие ранения во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны.