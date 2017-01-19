Правительство одобрило законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий

ukru
19:49 • 37852 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 107260 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 109625 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 107587 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133160 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112648 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119981 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130138 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 43724 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107141 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106263 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 50796 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 92561 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 37892 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 107272 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 92561 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106263 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136623 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144842 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149784 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148314 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151732 просмотра
Актуальное
Правительство одобрило законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий

Правительство одобрило законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий

Киев • УНН

 • 14272 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Во время заседания 18 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", которым предусмотрено предоставление "майдановцам" статуса участника боевых действий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Документ был разработан во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.

Как известно, во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 г.г. за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие).

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время, подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, что расположены на линии соприкосновения, во время ее проведения.

С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение соответствующих изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Сейчас Правительством это предложение поддержано.

Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, получившие инвалидность вследствие ранения во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы