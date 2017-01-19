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Уряд схвалив законопроект щодо надання "майданівцям" статусу учасника бойових дій

Уряд схвалив законопроект щодо надання "майданівцям" статусу учасника бойових дій

Київ • УНН

 • 14273 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Під час засідання 18 січня Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким передбачено надання “майданівцям” статусу учасника бойових дій. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.

Документ було розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за результатами зустрічі із ініціативною групою постраждалих на Майдані.

Як відомо, під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича майже тисяча осіб отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі).

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” передбачено надання особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, статусу інваліда війни.

Водночас, переважна бiльшiсть постраждалих учасників зазначених акцій протесту, які не отримали інвалідність, не мають законодавчо визначеного статусу. Це унеможливлює отримання ними пільг, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Крім того, залишається законодавчо не врегульованим статус громадян, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, під час її проведення.

З метою забезпечення належного рівня соціального захисту та гарантій усім зазначеним вище особам Мінсоцполітики ініціювало внесення відповідних змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Наразі Урядом цю пропозицію підтримано.

Законопроектом передбачено визначення статусу учасника бойових дій для “майданівців”, які одержали тілесні ушкодження, що не призвели до інвалідності. Також громадяни, які отримали інвалідність внаслідок поранень під час проведення антитерористичної операції, зможуть отримати статус інваліда війни.

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