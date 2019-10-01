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Правительство ищет возможность ускорить реформу старшей школы - Новосад

Киев • УНН

 • 11340 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Образовательная реформа на уровне старшей школы запланирована в 2027 году, однако правительство ищет возможности ускорения изменения системы. Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Правительство ищет возможность ускорить реформу старшей школы - Новосад

"Старшая школа (продолжение реформы на уровне старшей школы - ред.) стартует с 2027 года, я не знаю, какое это будет правительство, и будет ли еще новая украинская школа", - рассказала Новосад.

Она сказала, что правительство рассматривает возможность ускорить запуск реформы старшей школы.

"То, что было заложено 2 года назад, начата новая украинская школа является большой ценностью для нас. Задача нашего правительства есть даже сложнее. Потому что нам надо продолжить ее на двух следующих звеньях школы", - добавила министр.

Новосад подчеркнула, что на следующих этапах будет привлекаться большее количество учителей, предметов и расходы на реформу будут увеличиваться.

Напомним, украинская школа приняла на себя весь советский негатив. Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад на конференции YES.

"Украинская школа - это школа, которая, к сожалению, приняла на себя все те негативы, которые были в советской школе", - сказала Новосад.

Новосад сказала, что отношения в школьные системе построены на страхе на всех уровнях - от ученика и учителя к чиновникам.

"Страх пронизывает абсолютно все отношения: учитель - ученик, учитель - директор, родители - директор, директор - министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных граждан ", - сказала она.

Новосад сказала, что ведомство будет продолжать внедрять реформу, начатую прошлой командой, и учитывать опыт скандинавских стран.

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