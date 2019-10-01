Уряд шукає можливість прискорити реформу старшої школи - Новосад
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Освітня реформа на рівні старшої школи запланована в 2027 році, проте уряд шукає можливості прискорення зміни системи. Про це сказала міністр освіти України Ганна Новосад в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Старша школа (продовження реформи на рівні старшої школи – ред.) стартує з 2027 року, я не знаю, який це буде уряд й чи буде ще нова українська школа", - розповіла Новосад.
Вона сказала, що уряд розглядає можливість прискорити запуск реформи старшої школи.
"Те, що було закладено 2 роки тому, розпочата нова українська школа є великою цінністю для нас. Задача нашого уряду є навіть складнішою. Бо нам треба продовжити її на двох наступних ланках школи", - додала міністр.
Новосад підкреслила, що на наступних етапах залучатиметься більша кількість вчителів, предметів й витрати на реформу збільшуватимуться.
Нагадаємо, українська школа перейняла на себе увесь радянський негатив. Про це сказала міністр освіти України Ганна Новосад на конференції YES.
"Українська школа - це школа, яка, на жаль, перейняла на себе всі ті негативи, які були в радянській школі", - сказала Новосад.
Новосад сказала, що відносини в шкільні системі побудовані на страху на всіх рівнях - від учня й вчителя до чиновників.
"Страх пронизує абсолютно всі відносини: вчитель - учень, учитель - директор, батьки - директор, директор - міністерство. Якщо ми не приберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал, будь-яку можливість до діалогу, то ми не зможемо говорити про щасливих, успішних громадян", - сказала вона.
Новосад сказала, що відомство продовжуватиме впроваджувати реформу, розпочату минулою командою, й враховувати досвід скандинавських країн.