Правительство распределило прибыль Ощадбанка - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного “Ощадбанка” за 2019 год. На дивиденды в государственный бюджет направят 30% прибыли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
Так, распоряжение “Некоторые вопросы деятельности акционерного общества “Государственный сберегательный банк Украины” было принято на заседании 1 июля.
Распоряжением правительства утвержденно такое распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов, направляются на:
• 30% чистой прибыли в размере 76 547,7 тысяч гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;
• 5% чистой прибыли в размере 12 758 тысяч гривен — в резервный фонд;
• 65% чистой прибыли в размере 165 853,3 тысячи гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
Напомним, что в мае правительство распределил более 32 млрд грн прибыли ПриватБанка.