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Уряд розподілив прибуток Ощадбанку - нардеп

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного “Ощадбанку” за 2019 рік. На дивіденди до державного бюджету направлять 30% прибутку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

Так, розпорядження “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” було ухвалено на засіданні 1 липня.

Розпорядженням уряду затверджений такий розподіл чистого прибутку банку за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються на:

• 30% чистого прибутку в розмірі 76 547,7 тисяч гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
• 5% чистого прибутку в розмірі 12 758 тисяч гривень — до резервного фонду;
• 65% чистого прибутку в розмірі 165 853,3 тисяч гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

Нагадаємо, що у травні уряд розподілив понад 32 млрд грн прибутку ПриватБанку.

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