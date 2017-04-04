Правительство работает над принятием нового закона о профтехобразовании - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство работает над принятием нового закона о профессионально-техническом образовании. Об этом во время конференции "Профессиональное образование и подготовка рабочих кадров: содействие социально-экономическому и региональному развитию Украины" заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Мы сегодня работаем над тем, чтобы принять новый закон об образовании, профессионально-техническом образовании”, — сказал В.Гройсман.
Он напомнил, что правительство инициировало ряд законодательных изменений в системе профтехобразования.
“Сегодня нужно констатировать, Украине с развивающейся экономикой нужны профессиональные, квалифицированные рабочие кадры. И когда мы обратим наше внимание на систему подготовки этих кадров, мы увидим, что эта система сейчас не трансформировалась с реальными потребностями современности и требует изменений”, — сказал В.Гройсман.
Он отметил, что бизнес жалуется, что не хватает профессиональных кадров.
Премьер подчеркнул, что необходимо готовить кадры, необходимые реальному сектору экономики.
“Мы будем поддерживать лучшие инициативы и практики на всех уровнях и будем стимулировать развитие профессионально-технического образования”, — пообещал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в Минобразования предложили привязать профтехобразование с практическими навыками.