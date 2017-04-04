Уряд працює над прийняттям нового закону про профтехосвіту – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд працює над прийняттям нового закону про професійно-технічну освіту. Про це під час конференції “Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України” заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні працюємо над тим, щоб прийняти новий закон про освіту, професійно-технічну освіту”, — сказав В.Гройсман.
Він нагадав, що уряд ініціював низку законодавчих змін в системі профтехосвіти.
“Сьогодні потрібно констатувати, Україні з розвиваючою економікою потрібні професійні, кваліфіковані робітничі кадри. І коли ми звернемо нашу увагу на систему підготовки цих кадрів, ми побачимо, що ця система сьогодні не трансформувалась до реальних потреб сучасності і потребує змін”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що бізнес скаржиться, що не вистачає професійних кадрів.
Прем’єр підкреслив, що необхідно готувати кадри, необхідні реальному сектору економіки.
“Ми будемо підтримувати найкращі ініціативи і практики на всіх рівнях і будемо стимулювати розвиток професійно-технічної освіти”, — пообіцяв В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, у Міносвіти запропонували прив’язати профтехосвіту до практичних навичок.