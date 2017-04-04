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Уряд працює над прийняттям нового закону про профтехосвіту – В.Гройсман

Уряд працює над прийняттям нового закону про профтехосвіту – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 7611 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд працює над прийняттям нового закону про професійно-технічну освіту. Про це під час конференції “Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України” заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Ми сьогодні працюємо над тим, щоб прийняти новий закон про освіту, професійно-технічну освіту”, — сказав В.Гройсман.

Він нагадав, що уряд ініціював низку законодавчих змін в системі профтехосвіти.

“Сьогодні потрібно констатувати, Україні з розвиваючою економікою потрібні професійні, кваліфіковані робітничі кадри. І коли ми звернемо нашу увагу на систему підготовки цих кадрів, ми побачимо, що ця система сьогодні не трансформувалась до реальних потреб сучасності і потребує змін”, — сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що бізнес скаржиться, що не вистачає професійних кадрів.

Прем’єр підкреслив, що необхідно готувати кадри, необхідні реальному сектору економіки.

“Ми будемо підтримувати найкращі ініціативи і практики на всіх рівнях і будемо стимулювати розвиток професійно-технічної освіти”, — пообіцяв В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у Міносвіти запропонували прив’язати профтехосвіту до практичних навичок.

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