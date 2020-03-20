Правительство планирует утвердить перечень лекарств, которые освободят от пошлин и НДС - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня на заседании правительства планируют утвердить перечень лекарственных средств, которые будут освобождены от таможенных платежей и налога на добавленную стоимость. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"На заседании правительства (сегодня - ред.) планируется утвердить перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость. Лекарственных средств и медицинских изделий", - сказал Ляшко.
Напомним, 17 марта Рада временно освободила от уплаты НДС ввоз закупленных государством лекарств.