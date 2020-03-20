Уряд планує затвердити перелік ліків, які звільнять від мита та ПДВ - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні на засідання уряду планують затвердити перелік лікарських засобів, що будуть звільнені від митних платежів і податку на додану вартість. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"На засіданні уряду (сьогодні, - ред.) планується затвердити перелік лікарських засобів, які будуть звільнятись від митних платежів, а також від податку на додаткову вартість. Лікарських засобів і медичних виробів", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, 17 березня Рада тимчасово звільнила від сплати ПДВ ввезення закуплених державою ліків.