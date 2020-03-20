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Уряд планує затвердити перелік ліків, які звільнять від мита та ПДВ - Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні на засідання уряду планують затвердити перелік лікарських засобів, що будуть звільнені від митних платежів і податку на додану вартість. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.

"На засіданні уряду (сьогодні, - ред.) планується затвердити перелік лікарських засобів, які будуть звільнятись від митних платежів, а також від податку на додаткову вартість. Лікарських засобів і медичних виробів", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 17 березня Рада тимчасово звільнила від сплати ПДВ ввезення закуплених державою ліків.

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